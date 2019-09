Con le scuole inizano anche i servizi della Municipale: "Spostatevi in modo sostenibile"

Con la ripartenza dell’attività scolastica anche per le elementari e le medie, da lunedì 16 settembre i principali plessi scolastici di Formigine saranno presidiati dagli agenti della polizia municipale di per garantire l’avvio in sicurezza delle lezioni. Nella fascia oraria di ingresso e uscita degli studenti gli agenti presteranno particolare attenzione alle zone di sosta in prossimità delle scuole e ai comportamenti degli automobilisti. Un occhio di riguardo sarà riservato al corretto utilizzo dei seggiolini per il trasporto di minori.

Queste azioni rientrano nelle campagne di prevenzione messe in atto dalla PM formiginese ogni anno, perchè la vigilanza dei plessi scolastici è da sempre un obiettivo prioritario affinché venga garantita la sicurezza dei bambini in momenti della giornata in cui la circolazione si intensifica molto per poche decine di minuti. Gli agenti saranno sul posto anche per ricordare ai cittadini di mettere in atto alcune buone pratiche di comportamento a tutela della sicurezza dei singoli e della salute collettiva, come spegnere il motore durante le soste o parcheggiare negli stalli dedicati pur se non nelle strette vicinanze delle scuole, per agevolare flusso e deflusso in particolare di pedoni, ciclisti e mezzi pubblici.

“L’avvio delle scuole può essere un buon momento per diffondere comportamenti virtuosi per genitori e ragazzi - sottolinea Simona Sarracino assessore per Formigine Città dei bambini - e rinnoviamo l’invito a tutti a muoversi sostenibilmente aderendo ad esempio a iniziative come quella del Bimbibus che ripartirà a breve, ottima alternativa all’uso dell’auto privata. Tutti possiamo fare uno sforzo per muoverci in modo più sicuro, rispettoso dell’ambiente e del futuro dei ragazzi che accompagniamo a scuola”.

Sono infatti oltre 4000 i giovani formiginesi che rientrano in aula o ci entrano per la prima volta. “Quello allo studio è uno dei principali diritti garantiti dalla costituzione italiana - afferma il Sindaco di Formigine Maria Costi - e per quelle che sono le nostre competenze siamo impegnati al massimo perchè sia pienamente realizzato: ai nostri ragazzi il compito di fare un pezzo di strada, intraprendendo un cammino che li faccia crescere come persone, accompagnati dagli insegnanti e da tutto il personale scolastico. A tutti e ciascuno un grande augurio per un anno positivo e fecondo”.