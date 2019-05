La prova costume è alle porte? Preparati al meglio con la dieta detox

Con l’arrivo delle belle giornate e l’approssimarsi dell’estate, inizia a farsi strada con sempre più prepotenza il pensiero che angoscia i più: la prova costume. Infatti con la bella stagione, tanto gli uomini quanto le donne sentono il bisogno di riprendere in mano il proprio benessere: migliorare il regime alimentare, perdere i chili di troppo e prepararsi al meglio in vista di mare, costume e vacanze.

Ovviamente è importantissimo trovare il proprio peso forma e puntare alla salute, ma non guasta ambire a un corpo che sia anche bello e tonico. Tempo ce n’è, eppure conviene non perderne altro. L’estate 2019 si avvicina a grandi passi, e per non farsi trovare impreparati è bene iniziare a rimboccarsi le maniche. Senza ansie: il primo ingrediente è la perseveranza.

Per depurarsi e dimagrire senza stress la dieta detox può essere un’ottima soluzione: scopri come!

Che cos’è la dieta detox?

Depurare l’organismo è molto importante al fine di prevenire il sovrappeso e i conseguenti possibili disturbi o malattie. È un appuntamento da non mancare, soprattutto all’arrivo del caldo. Eliminare scorie e tossine regolarmente è, infatti, fondamentale: il nostro corpo è costantemente esposto a sostanze che lo possono danneggiare, quali inquinamento, fumo, cibo spazzatura e farmaci, ma anche vita sedentaria e stress contribuiscono a produrre scorie dannose per organi e tessuti.

La detox, oltre ad essere una dieta dimagrante, è principalmente disintossicante e depurativa. È infatti adatta per tutti coloro che vogliono purificare il proprio organismo dopo un periodo di abusi dai cibi grassi o in vista dell’estate che si avvicina. È proprio il corpo a farci capire quando è arrivato il momento di agire: la stanchezza aumenta, la spossatezza pure, compaiono inaspettate macchie cutanee.

Tra i benefici che si ottengono ci sono anche il miglioramento della luminosità della pelle, soprattutto del viso, e la ripresa del peso forma grazie al relativo dimagrimento, dovuto al regime alimentare detox: i cibi di questa dieta, infatti, influiscono notevolmente sulla riduzione delle masse adipose.

Per chi è adatta e in cosa consiste?

La dieta detox è consigliata a tutti coloro che, oltre a dimagrire, hanno bisogno di disintossicare il proprio organismo, ad esempio dopo periodi di festa in cui si è prestata poca attenzione al cibo, dopo lunghe terapie farmacologiche o in seguito a periodi di forte stress fisico e/o psicologico. Come la natura, anche il nostro corpo in estate ha bisogno di essere rigenerato, con una remise-en-forme all'insegna della disintossicazione: da tutte le tossine, le scorie e liquidi in eccesso accumulati nei mesi invernali. Niente paura perché questa dieta non prevede nessuna privazione rispetto ai cibi solidi, ma semplicemente punta su alcuni alimenti piuttosto che su altri.

Per una dieta detox efficace bisogna innanzitutto eliminare fin da subito tutti quegli alimenti grassi non necessari al nostro organismo: primi fra tutti i dolci, soprattutto se confezionati, ma anche i cibi fritti, le bevande gassate e quelle alcoliche. I carboidrati, invece, non vanno eliminati del tutto, ma vanno ridotti senza eccedere nelle quantità: sempre meglio scegliere pasta pane e cereali integrali a quelli raffinati. Se possibile preferire le verdure crude, così che mantengano il più possibile tutte le loro proprietà, altrimenti è importante prediligere sempre cotture leggere e ipocaloriche, come la lessatura. Durante gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio si potrà scegliere tra frutta, yogurt greco senza grassi oppure centrifugati di frutta e verdura, perfetti per ricaricare le energie e depurare l’organismo. Infine, non dimenticare mai di bere abbondante acqua durante tutta la giornata: il corpo va idratato ogni giorno bevendo almeno due litri di acqua, ma quando si vuole affrontare una dieta detox è bene introdurre una quantità maggiore di liquidi (tra i 2,5 e i 3 litri quotidiani), per favorire l’eliminazione di scorie e tossine dal sistema linfatico e, di conseguenza, lo smaltimento dei ristagni di liquidi che causano la cellulite.

Quindi bere tanta acqua ma via libera anche ad infusi e tisane da bere tiepidi e senza zucchero. Tra le erbe più indicate troviamo ortica, betulla, menta, tarassaco, bardana, piccioli di ciliegia, semi di finocchio e di anice verde, come anche il tè bianco, ottimo antiossidante, in grado di mantenere basso il tasso di colesterolo; due o tre bicchieri di succhi, centrifugati o frullati al giorno completeranno l’apporto idrico, naturalmente sempre senza zuccheri aggiunti.

Un suggerimento importante: prima di iniziare qualsiasi tipo di variazione sostanziale al proprio regime alimentare, è bene sempre consultare il medico di fiducia o il nutrizionista.

Gli alimenti detox per eccellenza

Gli agrumi sono alimenti ottimi per depurare il nostro organismo, e il primo fra questi è indubbiamente il limone: oltre ad essere ricco di vitamina C, aiuta a ritrovare l'equilibrio acido-alcalino, aiutando ad espellere al meglio le tossine e ripulire l'organismo.

per depurare il nostro organismo, e il primo fra questi è indubbiamente il limone: oltre ad essere ricco di vitamina C, aiuta a ritrovare l'equilibrio acido-alcalino, aiutando ad espellere al meglio le tossine e ripulire l'organismo. I mirtilli (soprattutto quelli neri) combattono i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento precoce, e sono tra i migliori stimolatori del metabolismo esistenti in natura.

(soprattutto quelli neri) combattono i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento precoce, e sono tra i migliori stimolatori del metabolismo esistenti in natura. Le barbabietole rosse sono ricche di vitamine B3, B6 e C, di minerali come il magnesio, lo zinco e il ferro, regolano l'azione di fegato e cistifellea e li aiutano a eliminare le tossine.

sono ricche di vitamine B3, B6 e C, di minerali come il magnesio, lo zinco e il ferro, regolano l'azione di fegato e cistifellea e li aiutano a eliminare le tossine. La papaya ci aiuta a digerire le proteine, è antinfiammatoria e svolge un'azione anti-age su pelle e occhi. Aiuta anche a drenare i liquidi in eccesso ed è una miniera di fibre e preziosi minerali, come il potassio.

ci aiuta a digerire le proteine, è antinfiammatoria e svolge un'azione anti-age su pelle e occhi. Aiuta anche a drenare i liquidi in eccesso ed è una miniera di fibre e preziosi minerali, come il potassio. Il tarassaco, così come l'ortica, ha un potere vitalizzante: stimola la diuresi e aiuta a eliminare i liquidi in eccesso grazie al suo potente mix di antiossidanti, vitamine A, C, e D, zinco, ferro e potassio.

Cinque cose da fare per un’azione detox immediata

Scegli verdura e frutta di stagione, biologica quando possibile. Ricorda che le patate non rientrano in questa categoria, ma rientrano nei carboidrati, andando a sostituire pane, pasta e riso Mangia frutta a colazione e in almeno uno dei due spuntini quotidiani: 100g a porzione possono bastare Ogni giorno, varia gli alimenti che porti in tavola: cambiare spesso i cibi è un ottimo “trucco” per accumulare meno tossine Inizia la giornata con un bicchiere d’acqua, aggiungendo anche un cucchiaio o due di succo di limone Pratica attività fisica regolarmente per ottenere risultati migliori: per cominciare, 30 minuti di camminata al giorno a passo sostenuto. Abbinare la dieta corretta al lavoro corporeo, infatti, è la via giusta per dimagrire in modo sano

Depura la tua vita !

Detox non vuol dire soltanto dieta disintossicante allo scopo di purificarsi e dimagrire. Il detox è anche uno stile di vita per rigenerare corpo e spirito, un atteggiamento olistico, totalizzante, che si prefigge di rinunciare alle cattive abitudini, alimentari e non, per tornare come nuovi.

Ecco tre piccoli rituali che ti aiuteranno ad eliminare l'ansia e rigenerare corpo e mente.