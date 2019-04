Alimentazione biologica: dove fare la spesa bio a Modena e provincia

Già nel 2009 (dieci anni fa) si parlava di prodotti biologici nei supermercati e oggi sono i supermercati che si sono specializzati nel settore biologico. Il trend dei prodotti biologici, così come il macro-trend dei prodotti salutisti, è in continua crescita in Italia. Infatti secondo quanto rilevato da Nomisma nel 2018 le vendite del comparto bio hanno superato i 3,5 miliardi di euro di fatturato con una crescita dell'8%.

Questione di fiducia

Un dato interessante registrato da Nomisma riguarda il tipo di distributore di prodotti alimentari bio e il brand posto sulle confezioni. Infatti, ad oggi il 45% dei prodotti alimentari bio sono venduti dalla GDO, con particolare influenza di supermercati ed ipermercati. Ancora più interessante è invece il secondo fattore considerato, ovvero l'etichetta, che vede non tanto i brand dei produttori quanto quelli dei distributori, i cosiddetti private label o MDD, che costituiscono il 41% delle vendite nella Gdo e che hanno visto un incremento di queste in un anno dell'11%.

Cosa si intende per cibo bio

La parola bio è oggi più diffusa che mai e infatti si è perso forse il significato iniziale, che tuttavia è l'unico riconosciuto come effettivo. Infatti, biologico non è il prodotto "naturale" o "integrale" generico come molti pensano, ma si tratta di un marchio apposto a seguito di autorizzazione avvenuta attraverso specifici certificati. Ovvero, si tratta di prodotti in linea con i principi e le modalità dell'agricoltura ecocompatibile.

I vantaggi per la nostra salute

Sono innegabili i vantaggi che si riscontrano sulla nostra salute scegliendo prodotti alimentari biologici, infatti il cibo bio ha ben cinque motivi per essere scelto:

E' ricco di principi attivi;

E' coltivato su "terreni" puri, con genesi naturale e non contaminata;

Ha effetto protettivo;

Velocizza guarigione e stimola rigenerazione di organi e tessuti;

Previene il deposito di tossine;

Dove acquistarli a Modena

Via Meucci (Carpi), via Meucci 2c

NaturaSì, via F. Lamborghini, 144 (Modena)

NaturaSì, via B. Losi, 16/A (Carpi)

Naturalmente bio, via Berlinguer, 15/B (Spilamberto)

Centro Frutta, via Serra di Porto, 1 (Pavullo)