I consigli e i rimedi naturali per dare nuova vita ai capelli secchi e sfibrati

Avere i capelli secchi, fragili e sfibrati è un problema molto comune, spesso causato o esacerbato dall'utilizzo di prodotti aggressivi e da un ricorso continuo a piastre & Co, ma anche da cambi di stagione, sbalzi ormonali o abbassamenti delle difese immunitarie. Per fortuna però, i capelli secchi sono un problema che può essere facilmente risolto seguendo poche regole e rimedi completamente naturali, veloci da realizzare, economici e davvero efficaci. Vediamo quali sono.

Le regole generali

Per combattere il problema dei capelli secchi, fragili e sfibrati è importante seguire alcune regole semplici ma fondamentali:

lava i capelli con shampoo delicati e naturali , privi di profumi, parabeni, siliconi, coloranti e conservanti aggressivi;

, privi di profumi, parabeni, siliconi, coloranti e conservanti aggressivi; dopo il lavaggio, applica sui capelli un balsamo formulato con ingredienti attivi idratanti, emollienti e nutrienti: i capelli secchi , infatti, sono spesso accompagnati da un cuoio capelluto ipersensibile, che necessita di prodotti lenitivi;

, infatti, sono spesso accompagnati da un cuoio capelluto ipersensibile, che necessita di prodotti lenitivi; il gel all'aloe vera (purché naturale) può essere un ottima alternativa al balsamo senza risciacquo;

applica una maschera per capelli naturale pre o post shampoo, che sia profondamente nutriente ed idratante, 1 o 2 volte a settimana;

pre o post shampoo, che sia profondamente nutriente ed idratante, 1 o 2 volte a settimana; spazzola i capelli delicatamente, utilizzando strumenti professionali che non spezzino o danneggino i capelli (le spazzole Tangle Teezer sono tra le migliori sul mercato);

sono tra le migliori sul mercato); se necessario, integra la tua dieta con vitamine, biotina e/o cheratina o ricorri a prodotti topici a base di biotina e/o cheratina;

soprattutto d'estate, non dimenticare di proteggere i capelli dall'azione del sole, applicando spray o lozioni con filtri solari e sostanze idratanti.

I rimedi naturali

Ecco i rimedi naturali utilissimi per combattere i capelli secchi.