Revivre Milano-Azimut Modena 3-2, grosso passo indietro per Bruno e compagni

Ottava giornata di serie A di volley si gioca Milano-Modena mercoledì sette febbraio al Pala Yamamay di Busto Arsizio. L'ultima giornata Milano ha vinto 3-0 a Vibo, mentre Bruno e compagni hanno vinto e convinto 3-0 al Pala Panini contro Latina. Gli arbitri della gara sono : Sobrero e Venturi. Ecco i sestetti in campo; Milano : 7) Tondo,9) Perez 4) Klinkenberger, 18) Cebulji, 13) Averill, 11) Piano, 15) Fanuli. All. Giani. Modena : Bruno, Pinali, Urnaut, N'Gapeth, Mazzone, Holt, Rossini. All. Stoytchev.

Primo set 22-25 : N'Gapeth in banda 1-0 Modena. Bruno sbaglia servizio 1-1. 3-1 Milano Cebulji vince scontro con N'Gapeth. 4-2 Klinkenberg batte out. 4-3 ace N'Gapeth. 4-4 Cebulji out, squadre in parità. Mazzone preciso al centro 5-5. Mazzone ace 6-5 Modena. 7-6 Piano mura Pinali. 8-7 Klinkenberg, Milano conduce. 9-9 colpo di prestigio di Bruno, punto Modena. 11-9 muro ai danni di Urnaut, break Milano. 11-11 errore di Klinkenberg. Mazzone al centro 12-12. Urnaut in banda 13-13, set equilibrato. 15-13 Holt murato da Piano. 15-14 pipe incredibile di N'Gapeth. 15-15 invasione di Perez. 16-16 Urnaut puntuale. N'Gapeth di potenza 17-17. Mazzone al centro 18-18. 19-18 N'Gapeth decisivo ! Tondo brutto errore 20-18 Modena. Schott bruttissimo errore 22-18 Modena. 23-19 errore a servizio di Milano. 22-23 ace di Galassi. 25-22 errore di Cebulji, Modena 1-0 si va al secondo set.

Secondo set 25-16 : Holt batte out 1-0 Milano. Urnaut vincente 1-1. Klinkenberg batte a rete 2-2. Pinali punto preciso 3-3. 4-3 Mazzone ace. Piano errore grave 5-3 Modena. Urnaut errore in banda 5-5. Tondo ace 6-5 Milano.Urnaut male 8-6 break lombardo. Pinali diagonale 8-7. 10-7 N'Gapeth murato da Galassi. 11-8 Klinkenberg Milano conduce. 12-9 Galassi vincente. 13-9 Galassi vincente chiude una lunghissima azione. 15-9 doppia a N'Gapeth, Modena in bambola. 16-10 N'Gapeth in banda. Urnaut in banda 11-6 Modena prova la rincorsa. Pinali in banda 12-17 Milano. Entra Bossi. 18-13 Tondo batte a rete. Cebulji punge in banda 20-13. Scambio di fratelli per Modena. 21-15 N'Gapeth mura Tondo. N'Gapeth 22-16. Perez ace su erroraccio di Swan 24-16 Milano. 25-16 Milano Modena 1-1 si va al terzo set.

Terzo set 23-25 : Holt al centro 1-0 Modena. Mazzone mura Klinkenberg 2-0. Galassi domina al centro 2-3 Modena. 5-3 Tondo batte out. Piano al centro 5-6. Cebulji timbra il pari 6-6. Pinali vincente 7-6. 8-7 bolide di N'Gapeth. Mazzone murissimo su Tondo 9-7 break Modena. 10-7 altro punto di N'Gapeth. 9-11 punto di Cebulji. 13-9 ace di N'Gapeth. 14-10 Pinali positivo. Mazzone batte a rete 16-11 Modena. 16-12 N'Gapeth e Rossini provano a salvare una palla impossibile, punto Milano. Cebulji decisivo e puntuale 14-16 rimonta Milano. Cebulji batte a rete 17-14. N'Gapeth in pipe 18-15 Modena. Entra Bossi. 19-15 ace di Bossi appena entrato ! 20-15 ace di Bossi, doppio. N'Gapeth in banda 21-16 Modena. 22-16 Modena pallonetto difficilissimo e precisissimo del nove gialloblu. N'Gapeth in gran spolvero 23-17 Modena. 23-18 N'Gapeth prova il bilanciere, ma viene murato ! Schott annulla primo set point 19-24 Modena. Schot ace 21-24 Modena. 24-23 errore di N'Gapeth. 25-23 Mazzone chiude il set, con qualche brivido di troppo, si va al quarto.

Quarto set 25-16 : N'Gapeth in banda punto grazie al check 1-0 Modena. Holt al centro 2-1 Modena. N'Gapeth schiaccia out 3-2 Milano. Holt mura Klinkenberg e chiude una lunga azione. N'Gapeth male in banda 5-5. Errore a servizio Milano 8-7 per i lombardi. Entra Van Garderen. Punto Milano 10-7. 10-9 punto di Van Garderen, subito caldo. 12-10 Pinali batte a rete. N'Gapeth in banda 12-11. 14-11 ace Klinkenberg. Van Garderen in banda 15-13. 16-14 Pinali vincente in banda. 18-14 ace di Schott. Pinali diagonale out 19-14 Milano. Van Garderen batte a rete 21-15, Modena in crisi totale ! 23-15 ace di Piano. 24-16 Klinkenberg pallonetto vincente. 25-16 Milano, si va al tie break.

Tie break 20-18 : Cebulji in banda 1-0 Milano. Sbertoli batte out 1-1. N'Gapeth in banda 2-1. N'Gapeth ancora 3-1 break Modena. Milano ace vincente 3-3, dopo check. Bruno batte a rete 4-4. 5-4 punto di N'Gapeth in banda. 6-5 Urnaut diagonale vincente ! Schott batte a rete 7-6 Modena. Entra Bossi. Klinkenberg 8-7 Milano al cambio campo...Urnaut 8-8 in diagonale. Sbertoli batte a rete 9-9. Entra Franciskovic. N'Gapeth vincente 11-10 Modena. Galassi batte out 12-11 Modena. Urnaut murato da Piano 13-12. Caebulji batte a rete 13-13. 14-14 Schott batte out, vantaggi. 15-15 pipe decisiva di N'Gapeth partita infinita ! 17-18 Milano muro a N'Gapeth. 18-18 N'Gapeth 20-18 ace di Cebulji chiude la partita, Modena in difficoltà e partita chiusa in due ore e mezza.

LE PAGELLE :

Bruno 6,5 ; Pinali 5 ; Urnaut 6,5 ; N'Gapeth 7 ; Mazzone 6 ; Holt 6 ; Rossini 6

INGRESSI :

Bossi 6,5 ; Swan s.v ; Van Garderen 5 ; Franciskovic s.v

Stoytchev 5