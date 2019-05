Avengers: Endgame – La recensione

“Ti amo 3000”

Dopo gli eventi di Infinity War la popolazione dell’intero universo è stata dimezzata. Il mondo prova ad andare avanti, ma gli Avengers no. Quest’ultimi cercano di trovare una soluzione per rimediare ai propri fallimenti.

Uno degli eventi cinematografici più importanti degli ultimi anni è finalmente giunto in sala superando nei soli primi giorni d'uscita già diversi record e si candida a superare “Avatar” come miglior incasso di sempre. Proprio per tale ragione ciò a cui noi stiamo assistendo è un vero e proprio evento. La pellicola dei fratelli Russo nel bene o nel male rimarrà nella storia del cinema. Ciò che la Marvel ha fatto con il suo universo cinematografico ha cambiato totalmente la concezione d'intrattenimento portando a termine un primo arco narrativo durato 11 anni e composto da 22 film.

La storia narrata è ben bilanciata tra momenti divertenti e drammatici e riesce a catturare appieno lo spettatore. Di certo però il lungometraggio in questione presenta diverse lacune, in particolar modo da parte di una sceneggiatura in alcuni frangenti approssimativa e vaga.

Allo stesso tempo presenta un comparto tecnico di alto livello. La regia dei fratelli Russo è chiara e fluida nei vari combattimenti, mentre gli effetti visivi non arrivano alla perfezione, ma non sono molto lontani a raggiungerla. Altro merito va attribuito agli attori stessi che hanno ripreso nuovamente i loro corrispettivi ruoli eseguendo un lavoro davvero lodevole. Molto bene anche la colonna sonora che riesce ad accompagnare perfettamente le varie scene.

I diversi e numerosi personaggi hanno avuto il giusto spazio ed un ottimo approfondimento, sebbene però ce ne sono un paio che avrebbero meritato una migliore caratterizzazione.

"La fine è parte del viaggio"

Avengers: Endgame è soprattutto un film in grado di autocelebrare tutti i lungometraggi passati ed in grado di emozionare come non mai. Sono molti i momenti epici e drammatici ed hanno un impatto notevole al tal punto da sovrastare tutti i difetti alla quale la pellicola è soggetta facendoci vivere un'esperienza indimenticabile.