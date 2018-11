First Man - Il primo uomo – La recensione

“L’esplorazione dello spazio ci permetterà di vedere cose che non abbiamo visto prima e che forse avremmo dovuto.”

La pellicola racconta la storia dello sbarco sulla luna avvenuto nel 1969, ma, anche, di Neil Amstrong come persona: dai sui lavori alla Nasa ai propri problemi familiari.

Dopo il pluripremiato “La la land”, Damien Chazelle ritorna alla regia con un nuovo lungometraggio sperimentando un genere da lui mai trattato prima d’ora. Il suo lavoro è nuovamente impeccabile, caratterizzato da un forte uso di macchine a mano per far entrare lo spettatore nel vivo della storia. Da lodare sono anche la fotografia, tipica dell’epoca degli anni ‘60, e il montaggio perfettamente in linea nelle varie situazioni. Altri punti da sottolineare sono riscontrabili nei costumi adottati e nelle meravigliose scenografie mostrate.

Il personaggio di Neil Amstrong, come anche i vari personaggi secondari, è ben scritto, ma manca di una vera e propria evoluzione nel corso della pellicola. La storia raccontata è emozionante, ma talvolta stenta a decollare e potrebbe annoiare una parte di pubblico.

Allo stesso tempo bisogna dar merito a Ryan Gosling e Claire Foy che hanno dimostrato di essere in grandissima forma nell’interpretazione dei propri ruoli.

Senza alcun dubbio la parte di maggior impatto della pellicola è la colonna sonora, in grado di accompagnare perfettamente le varie scene, ma ancora più rilevante è il sonoro che ricopre un ruolo fondamentale. Proprio per questo motivo è caldamente consigliata la visione di questo film al cinema perché dotato di un ottimo impianto audio.

“First Man - Il primo uomo” è un film che sicuramente avrà diverse candidature agli Oscar, ma rimane una pellicola non piacevole per tutti. Infatti il lungometraggio potrebbe annoiare per via di un ritmo troppo lento, ma al contempo potrebbe entusiasmare ed emozionare gli appassionati di cinema e del genere,