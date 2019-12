Frozen II - Il segreto di Arendelle | Perché è meglio del primo?

“Fai un passo alla volta, fai ciò che è giusto e poi… vai.”

A seguito degli eventi del primo film, Elsa regna pacificamente su Arendelle. Questo momento di quiete però non dura molto perché un qualcosa di misterioso e magico mette in pericolo la popolazione. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e l’alce Sven decidono quindi di partire verso una lontana foresta per scoprire il segreto di Arendelle e salvare il regno.

Dopo sei anni dall'uscita del primo capitolo, approda finalmente in sala l'atteso sequel che sta già sbancando il box office mondiale. La storia raccontata risulta più interessante ed accattivante del suo predecessore, ma, proprio a causa di una sua maggiore complessità, la sceneggiatura non sempre è al livello. Infatti sono presenti diverse forzature e risvolti di trama non coerenti. Inoltre anche la scrittura dei nuovi personaggi è superficiale, tanto che ai fini della trama non ricoprono alcun ruolo di particolare importanza.

Al contrario risulta ottima la regia e la messa in scena della maggior parte dei momenti. Il tutto è accompagnato da un'animazione straordinaria. Proprio per tale ragione è caldamente consigliata la visione di tale pellicola in una sala cinematografica.

Inoltre anche le musiche hanno un ruolo chiave per la riuscita di questo sequel e la domanda che sorge ora spontanea è se sia riuscito perlomeno ad equilibrare il livello raggiunto con il suo predecessore. Ebbene no, ma nonostante ciò sono presenti comunque alcune canzoni buone ed in grado di rimanere in testa allo spettatore.

Per quanto riguarda il doppiaggio italiano, in linea generale è stato svolto un discreto lavoro. L'unica nota negativa è nei confronti di Serena Autieri nella voce di Elsa che nelle parti parlate non convince; al contrario è stata molto brava nei momenti cantati.

"Frozen ll - Il segreto di Arendelle" è un film d'animazione molto atteso che è riuscito a rispettare e superare le aspettative per via di una storia più matura ed interessante del suo predecessore ed un'animazione e una messa in scena lodevole.