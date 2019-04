SHAZAM! – La recensione

“Billy Batson, io scelgo te come campione.”

Billy Batson è un ragazzo di quattordici anni orfano che viene accolto da una nuova famiglia dopo essere scappato da quella precedente. La sua vita si stravolge quando riceve dei doni soprannaturali da un supereroe chiamato Shazam. Purtroppo per lui il Dr. Thaddeus Sivana lo sta cercando per togliergli i poteri che ha ricevuto.

SHAZAM! è la settima pellicola del DC Extended Universe, un universo cinematografico che per il momento presenta numerosi difetti, ma stavolta la Warner è riuscita a sfornare un prodotto decisamente superiore rispetto ai precedenti. Ormai le tipiche atmosfere dark che anni fa caratterizzavano la DC sono abbandonate e con questo nuovo lungometraggio si ha un’ulteriore conferma. Il film presenta una fotografia colorata e luminosa e non si prende sul serio. L’umorismo è il vero protagonista che per la maggior parte delle volte funziona, infatti la storia, seppur molto semplice e senza particolari risvolti di trama, è divertente. La regia di David F. Sandberg è discreta ed abbastanza chiara ed allo stesso modo anche le musiche, sebbene non siano particolarmente incisive, riescono ad accompagnare adeguatamente le varie scene.

Le pecche di maggior rilievo sono riscontrabili negli effetti visivi che sono ancora ben lontani dalla perfezione. Inoltre il dualismo che presenta il protagonista non è stata scritta al meglio e presenta diverse incoerenze. Nonostante ciò Billy Batson riesce entrare in empatia con il pubblico ed allo stesso modo anche il ruolo del suo migliore amico Freddy. Al contrario i vari personaggi secondari non hanno avuto alcuna caratterizzazione e purtroppo anche il villain dott. Thaddeus Sivana non è per nulla memorabile. Malgrado ciò Mark Strong nella sua interpretazione riesce a rendere un minimo carismatico il cattivo di turno, mentre Zachary Levi e Asher Angel sono perfetti nel ruolo di Shazam. Degna di nota è anche il doppiaggio italiano del personaggio protagonista eseguito da Maurizio Merluzzo che è riuscito a rendere onore all’attore americano.

SHAZAM! è un lungometraggio non perfetto a partire dalla scrittura e da un minutaggio eccessivo, ma in grado di divertire e di svagare il pubblico durante la sua visione.