Spider-Man: Un nuovo universo – La recensione

“Ci può essere chiunque dietro la maschera, anche voi. Se prima non ci credevate ora forse sì perché io sono Spider-Man e non sono il solo.”

Miles Morales è un ragazzo di Brooklyn che vive la vita come tanti altri teenager della sua età finché non viene morso da un ragno radioattivo acquisendo in questo modo dei poteri inattesi. Nel suo percorso incontra molti altri come lui provenienti da altre realtà che per un motivo a loro ignoto si sono ritrovati tutti nello stesso universo, lontani dalla propria casa.

Ennesima pellicola cinematografica dedicata all’arrampicamuri, ma stavolta in una versione animata. Reduce dalla vittoria come miglior film d’animazione ai Golden Globe 2019, il film è tra i favoriti nell’aggiudicarsi l’Oscar, ma merita davvero tutto questo clamore? Beh, stavolta non gli si può negare nulla perché la Sony ha prodotto un lungometraggio splendido da molti punti di vista. Non è la solita storia delle origini, ma è un qualcosa di totalmente diverso riuscendo a coinvolgere ed intrattenere pienamente il pubblico. A grande sorpresa il lungometraggio non solo diverte, ma presenta momenti anche molto profondi. La sceneggiatura è ben scritta e la regia è sempre fluida e chiara anche nelle scene d’azioni più stravaganti alla quale ci si ritrova di fronte. Nonostante siano presenti un’elevata quantità di personaggi, tutti quanti sono stati caratterizzati discretamente. In particolar modo il rapporto tra Miles Morales e Peter Parker è trattato molto bene ed anche il villain presenta delle motivazioni molto convincenti. Altri punti degna di nota sono le musiche hip-hop adottate, sempre perfettamente coese, e le numerose citazioni a passati film dedicati a Spider-Man. Infine è necessario parlare del maggior pregio della pellicola, l’animazione. Infatti quest’ultima presenta uno stile che rimanda ai fumetti e ciò che sorprende maggiormente è che funziona perfettamente.

“Spider-Man: Un nuovo universo” si potrebbe considerare come un coraggioso esperimento da parte della Sony riuscito nel miglior dei modi che, senz’altro, riesce a far divertire i più piccoli ed, allo stesso modo, anche i più grandi.