You - 1°stagione – La recensione

“Quanti sono disposti a fare di tutto per la persona che amano?”

Joe è il direttore di una libreria e proprio qui incontra una ragazza di nome Beck alla quale si innamora. Il suo amore, però, si tramuta in una vera e propria ossessione al punto tale da far qualunque cosa per lei e per la sua sicurezza.

La storia di base è interessante e potrebbe svilupparsi in tanti modi geniali, purtroppo però la serie ha deciso di prendere un’altra strada. Infatti molte cose che avvengono sono sorprendenti, ma il più delle volte sono inverosimili. La serie tv si basa su una sceneggiatura mal scritta, comportando la presenza di numerose scene trash ed ai limiti del ridicolo. Inoltre anche il delicato tema dello stalking, che è centrale in questa storia, non è stato trattato come si sperava.

Al contrario la scelta di utilizzare la voce narrante di Joe, in maniera tale da tenere il pubblico sempre in contatto con il suo contorto pensiero, risulta essere una mossa vincente. La doppia identità che presenta il protagonista e le varie vicende assurde che avvengono riescono a tenere incollato lo spettatore per tutte e dieci le puntate. Il rapporto tra Joe e Paco è quello meglio sviluppato, al contrario gli altri personaggi come quello di Beck o di Peach non sono stati sfruttati nel miglior dei modi. La regia e la fotografia sono ben fatte e riescono a dare alla serie il giusto tono thriller. Penn Badgley è perfetto nel ruolo del protagonista e riesce ad interpretare al meglio il dualismo del suo personaggio. Al contrario, non allo stesso livello si può dire della co-protagonista Beck affidata a Elizabeth Lail.

La serie originale Netflix è piena di difetti di sceneggiatura e di scene inverosimili, ma nonostante ciò la serie intrattiene pienamente. Proprio la curiosità di sapere come le varie vicende possano concludersi e dove gli autori vogliano andare a parare riesce ad interessare.

“You” è una serie tv senza troppe pretese che parla ad un certo tipo di pubblico, riuscendo nello scopo di tenere incollato lo spettatore per tutte le puntate.