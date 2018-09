Sharp Objects - La recensione

Tratto dall’omonimo romanzo di Gillian Flynn, Sharp Objects è una miniserie televisiva composta da 8 episodi che sbarca in Italia su Sky Atlantic dal 17 settembre con due puntate a settimana.

La storia narra le vicende di una giornalista, Camille Preaker, che deve tornare nella propria città natale per indagare sull’omicidio di due bambine. Al suo arrivo, la nostra protagonista dovrà affrontare sua madre, con la quale ha un rapporto difficile, e, soprattutto, il suo passato tormentato.

Come già dimostrato nel suo precedente lavoro, Big Little Lies, Jean-Marc Vallée si conferma un regista molto abile con uno stile inconfondibile caratterizzato da una fotografia cupa, numerosi flashback ed un ritmo lento, a tratti fin troppo. Infatti, in particolar modo nelle prime puntate, la storia stenta a decollare, poiché si concentra maggiormente sull’approfondimento della nostra protagonista, Camille Preaker. Il passato travagliato della giornalista ha un grosso impatto sullo spettatore e risulta di fondamentale importanza per delineare il suo personaggio e i suoi vari comportamenti.

Tra i punti di maggior forza spiccano: il montaggio, nei suoi vari piani temporali, e la colonna sonora, in grado di accompagnare perfettamente l’atmosfera malinconica e cupa che caratterizza la serie. Un altro grande merito bisogna darlo all’interpretazione impeccabile da parte di un cast d’eccezione composto da volti ben noti del cinema contemporaneo, quali Amy Adams e Patricia Clarkson.

Se i primi episodi potrebbero risultare noiosi, al contrario la seconda parte sviluppa maggiormente la storia principale, riuscendo a catturare appieno l’attenzione dello spettatore.

Sharp Objects è una miniserie televisiva in grado di far riflettere, in quanto tocca temi molto profondi e delicati riguardanti Camille Preaker, un personaggio complesso e pieno di sfaccettature.