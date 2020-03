Scomparso di casa da due giorni, aggredisce e ferisce quattro poliziotti

Ieri verso le 23:30 i poliziotti della Squadra Volante reggiana, sono intervenuti su segnalazione anonima al 113 di un’autovettura sospetta in via Beziera, località Bagno di Reggio Emilia. In effetti a bordo di una Fiat Punto ferma fuori dalla carreggiata si trovava un 46enne modenese, di fatto senza fissa dimora e con problemi di natura psichiatrica: lunedì scorso la sorella ne aveva denunciato la scomparsa.

L’uomo è apparso subito calmo e ben disposto, salvo poi scattare come una furia e aggredire i quattro agenti. Ne è nata una colluttazione che ha visto i poliziotti colpiti a ripetizione dal 46enne, in preda ad una forza incontrollabile. L’uomo, fisicamente molto prestante, è stato immobilizzato con fatica e tutti gli agenti hanno riportato lesioni (8 giorni di prognosi).

Trasportato in ospedale, dopo la visita di rito, il 46enne è stato affidato alle cure di uno specialista ed ha accettatoun ricovero volontario presso il centro diagnosi e cura di Correggio. Il modenese è stato comunque denunciato a piede libero per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.