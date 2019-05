Arredare la casa in stile shabby chic: dove farlo a Modena

Lo shabby chic è uno stile di arredamento, e non solo, che si è diffuso in questi ultimi decenni in Italia grazie ad un ritorno al passato, infatti unisce certi accenni del rustico con l'eleganza

Se volessimo dirla all'italiana sarebbe "elegante trasandato", ma è molto più cool all'inglese ovvero "Shabby Chic". Si tratta di uno stile che in questo ultimo decennio è riuscito ad imporsi come scelta innovativa per l'arredamento della propria abitazione, e si basa sul concetto più amio dell'old style, ovvero della ricerca dell'arredamento passato per rinnovarlo. Per molti è infatti è un "no" all'eccessiva intromissione della tecnologia e del minimal nell'arredamento contemporaneo.

Le caratteristiche dello Shabby Chic

Lo stile Shabby Chic è caratterizzato da numerosi elementi, tuttavia uno più di ogni altro è determiante ovvero il colore bianco. Ad esso si legano colori pastello come l'avorio, l'azzurro, il beige, il grigio chiaro, il rosa e la lavanda, in quanto si rifà alla tradizione sia delle ville di campagna parigine, sia ai colori della Provenza, ma non di meno a quella della Toscana. Oltre ai colori tradizionali vi è un utilizzo diffuso di materiali quali il legno e i metalli leggeri.

L'oggettistica

Gli oggi sono semplici, leggeri e raffinati. Tutti sono accumunati dalla volontà di recuperare l'antico , quasi volesse "illudere" il possessore che effettivamente tali oggetti abbiano un valore di antiquariato. Gli oggetti sono per lo più di legno o di metallo laccato con decorazioni barocche, fiori sagomati e inserti in vetro.

I mobili

Il mobilio shabby chic sono per struttura simili a quelli dell'800, poiché si tratta di prodotti di imitazione dell'antiquariato, ma seppur i materiali "illudano" una loro antica origine, a distinguerli è un bianco non così diffuso due secoli fa.

Decorazione esterna

La decorazione esterna si caratterizza, come già spiegato, di vecchi mobili ma in questo caso per lo più con materiale diverso, ovvero ferro battuto, ma anche in legno, seppur vi siano svantaggi nel lasciare il legno in giardino. L'angolino shabby chic per rendere l'intero giardino un luogo romantico ed elegante.

