Idee per decorare casa per capodanno

Se in questi giorni ti stai chiedendo come poter addobbare la tua casa in occasione del Capodanno ti do alcune idee che potrebbero essere molto utili per apportare quei piccoli cambiamenti alla tua casa, ma che tutti i tuoi ospiti apprezzeranno.

Il vischio

Il fascino della capacità di far baciare due persone è solo del vischio, ecco perché se avete ospiti alla cena di Capodanno è divertente appendere da qualche parte il vischio, e far baciare le coppie presenti. Si tratta infatti di una tradizione pagana che però si è ben inserita nella cultura cristiana.

Nastri d'oro

Se non li hai in casa ti consiglio di acquisatere nastri d'oro che siano in grado di abbellire la casa. Infatti sono ottimi, se lunghi, per farli cadere lungo le fronte dell'albero di Natale, ma anche come fermatovaglioli per la tua cena.

Decorazioni rosse

Che il rosso sia il colore tipico sia del Natale che di Capodanno lo sappiamo bene. Tuttavia, a volte, in cerca di nuovi addobbi per la casa, ci dimentichiamo che basta poco per usare questo colore come abbellimento della tua sala. Per esempio nastri rossi, oppure palloncini di colore rosso.

Lanterne

Altrettanto affascinanti per la tua casa sono le lanterne. Ve ne sono di vario genere, da quelle aperte a quelle chiuse sopra con copertura, così come si possono scegliere con pareti in vetro oppure senza. Il consiglio è certamente sul colore, ovvero le più indicate sono quelle bianche e rosse.

Un presente per gli ospiti

Hai mai pensato che forse potresti rimanere più impresso e rendere più felice i tuoi ospiti con un pensierino da consegnare loro. Il pensiero potrebbe essere un oggetto che viene usato durante la cena, come per esempio una maschera, un cappellino, un cerchietto, oppure un piccolo cofanetto con dentro non un oggetto ma un pensiero come fossero i Baci Perugina. In alternativa può essere un regalo che si porteranno a casa, come per esempio una pallina da albero di Natale con scritto il nuovo anno.