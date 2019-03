Borseggi nelle aree di servizio, in manette due "professionisti"

Nel pomeriggio del 27 febbraio scorso gli agenti della Sottosezione Modena Nord della Polizia Stradale hanno tratto in arresto per furto aggravato due cittadini algerini di 31 e 37 anni, entrambi domiciliati in Austria. I due, sono stati colti in flagranza mentre borseggiavano un cittadino italiano intento a consumare un pranzo presso il ristorante dell’area di servizio Secchia Ovest, lungo l'Autosole.

Gli agenti hanno notato l’anomala posizione che i due giovani avevano assunto tra le file di tavoli: uno seduto e l’altro in piedi al suo fianco. Mentre il complice rimasto in piedi fungeva da schermo per gli altri avventori, quello seduto aveva avvicinato la propria sedia a quella della vittima e, dopo aver finto di sfilarsi il cappotto per appoggiarlo allo schienale, pur volgendogli le spalle era riuscito a frugargli nel giubbotto e a sfilargli 370 euro in banconote di vario taglio dal portafoglio, senza estrarlo dalla tasca.

Non appena i due hanno tentato di allontanarsi, i poliziotti li hanno bloccati. Il contante appena sottratto è stato restituito al legittimo proprietario, un imprenditore sessantenne della provincia di Pesaro, ignaro di quanto accaduto.

Ai due malviventi è stato altresì notificato l’avviso di fine indagini preliminari per un altro procedimento pendente presso la Procura di Bologna. Nel novembre dello scorso anno, infatti, si erano resi autori di tre borseggi all’interno dell’aeroporto Marconi di Bologna consumati tutti nello stesso giorno nell’arco di una ventina di minuti ai danni di altrettanti viaggiatori, che stavano pranzando in alcuni ristoranti dello scalo aereo felsineo.