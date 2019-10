Trasforma il garage in una base per lo spaccio, arrestato un 25enne

I traffici sospetti di un giovane residente a Novi di Modena sono finiti al centro di un'indagine della Stazione Carabinieri del paese. Dopo aver ricevuto segnalazioni circa un viavai sospetto in un garage, i militari hanno svolto alcuni appostamenti e ieri hanno fatto scattare la perquisizione.

Nell'autorimessa, in uso ad un 25enne incensurato, sono stati trovati complessivamente 185 grammi di marijuana, bilancini di precisione e il materiale per confezionare le dosi. Tanto è bastato per far scattare l'arresto per detenzione ai fini di spaccio: dopo una notte in cella il ragazzo sarà processato per direttissima e verosimilmente rimesso in libertà in attesa del processo.