La casa del futuro: le novità della domotica nel 2019

Un trend in crescita quello della domotica in Italia, infatti secondo una ricerca del Politecnico di Milano questo business è cresciuto del 52% tra il 2017 e il 2018, pari a 380 milioni di euro. Un mercato non solo in crescita in termini di fatturato, ma anche di innovazione, che nel 2019 propone novità per il futuro della casa. L'argomento domotica è molto ampio, infatti va dall'illuminazione alle telecamera di sicurezza, dalla serratura ai dispositivi audio, dalla cucin al riscaldamento, fino alle pulizie e ai sistemi di bellezza e salute.

Dispositivi audio

Una delle innovazioni domotiche più pubblicizzate in questi mesi è relativa agli strumenti a comando audio che si possono integrrare con la casa, basti pensare ad Amazon echo o ad Alexa, che possiamo trovare brandizzato Philips con Echo Plus. Per un controllo più ampio dell'illuminazione, luci e dispositivi smart ci si può affidare al Wink Hub 2, che a differenza degli altri è compatibile con numerosi device.

Illuminazione

Philips ha presentato la nuova lampadina smart, ovvero la Philips Hue Bulbs, che non solo cosente di controllare da remoto l'intensità della luce, ma anche il colore, compatibile con Alexa, IFTTT e Siri.

Serrature e sistemi di sicurezza

Molto diffuso in questi mesi è l'Adobe Home Security Starter Kit che consente di rendere più intelligente e sicura la propria casa, infatti è da un lato facile da installare e dall'altro si abbina ai sistemi Z-Wave e Zigbee per il controllo di serrature, luci ed interruttori intelligenti.Altrimenti molto diffuso è anche August Smart Lock Pro + Connect, ovvero la serratura intelligente di terza generazione compatibile con Homekit.

Telecamere

Per le videocamera si consiglia la Nest Cam Outdoor che ha funzionalità simili a quella per interni, ma protettat da un involiucro resistente alle intemperie e un cavo di alimentaizone resitente all'acqua. I video sono registrati in 1080 p ed è ovviamente controllabile da applicazione mobile.

Riscaldamento

Per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento si può optare per Ecobee 4 che aggiunge al sistema tecnologico già avanzato del suo predecessore anche funzionalità di comando vocali. Altrimenti si può optare per il Nest Learning Thermostat che, integrato al sistema wi-fi, consente di controllare la temperatura dal telefono, dal tablet o dal PC.

Cucina

Per chi è in cerca di robot da cucina si può optare per numerose possibilità, dal Russel Hobbs Tritatutto, al Sedhoom Tritatutto al Bosch Mcm3501M Robot, fino al Philips HR7761/00 Robot. Per chi invece desidera una cucina "portatile" sul mercato è presente Anova Culinary Precision Cooker Wi-Fi.

Dove acquistare prodotti di domotica a Modena

Elettra2elle

Sicurpro

Dynanic System