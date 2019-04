Come liberarsi di un nido di vespe. Consigli su disinfestazione a Modena

Le vespe rappresentano un problema da risolvere il prima possibile se sono presenti in giardino e ancor più in casa, infatti i tempi di riproduzione e i tempi della moltiplicazione dei nidi sono alquanto veloci.

Come riconoscerele vespe

Se si è allertati da un'invasione di vespe è perché si sono riconosciute effettivamente le vespe. Tuttavia, è necessario partire dal passaggio precedente, ovvero capire come si possono riconoscere le vespe, per esempio non scambiandole con api o altri insetti impollinatori. Il modo più efficace è prenderne un esemplare, per esempio morto o catturarlo con un bicchiere, e guardare se il loro corpo è all'apparenza liscio e se la loro vita è stretta. Inoltre prendete in considerazione anche il periodo del giorno in cui sono attive, ovvero le api di notte dormo, mentre le vespe di notte possono essere attive.

Perché sono pericolose

Il motivo principale per cui le vespe sono più pericolose delle api è per le conseguenze sul loro fisico a seguito di una puntura, infatti quando le api pungono muoio perdendo il pungiglione, e per questo motivo evitano un attacco se non necessario, al contrario le vespe possono pungere più e più volte. Per tale motivo le vespe possono essere più pericolose delle api e in caso di allergia alle punture d'insetto è assolutamente consigliato far intervenire esperti il prima possibile.

Cosa fa una ditta specializzata in disinfestazione

La ditta per prima cosa fa un sopralluogo e cerca di capire da quanto tempo le vespe sono presenti in casa, anche perché se queste hanno fatto uova i tempi di disinfestazione sarnano più lunghi. Il tempo per l'intervento di disinfestazione si aggira intorno ai 60 minuti per il trattamento, tuttavia i tempi possono allungarsi in base al numero di nidi presenti, ma anche in caso non siano state debellate tutte le vespe presenti.

Quanto costa

Siamo arrivati al costo della disinfestazione che normalmente si aggira intorno ai 120 o 150 euro circa, anche se è necessario valutare la situazione perché se avete tardato a riconoscere la presenza del nido e le vespe si sono motliplicate allora i tempi saranno molto più lunghi.

A chi rivolgersi a Modena

Disinfestazioni Modena

Tempodisinfestazioni

Sidabo

Rentokil