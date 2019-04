I più bei fiori da giardino da piantare in primavera: dove acquistarli a Modena

Da sempre la primavera è periodo dei fiori e dei colori, eppure ci sono fiori più adatti di altri per essere piantati proprio in primavera e dalla bellezza innegabile. Tra le tante tipologie di fiori da piantare in questo periodo dell'anno abbiamo scelto le più belle ed originali per il proprio giardino.

La Calla

E' uno dei fiori più amati dalle donne, per i suoi colori, ma anche per la sua unicità. E' un fiore stravagante e appariscente, dal fogliame liscio. Si tratta di una pianta che è da piantare in zone in semi-ombra per non danneggiare le sue foglie.

Il Giglio

Un fiore che è diventato famoso per essere un simbolo di potere di numerose casate italiane ed europee.Il giglio presenta varietà di colori ovvero baicno, viola, giallo e rosa, ed è considera universalmente un bellissimo fiore, adatto per la crescita in vaso.

La Petunia

Il suo colore viola chiaro la rende unica insieme alla forma delle sue foglie. E' utile per chi cerca un fiuore con fioritura abbondante e che si coltiva facilmente, l'importante è piantarla in un terreno ben drenato ed esporla per bene al Sole.

Le Fresie

E' il tipico fiore da vaso, esposto a pieno sole, si tratta di una pianta erbacea perenne dall'ampia varietà di colori, in particolare rosa, rosso, arancione e blu, ma non solo. E' facile da coltivare e non è necessaria un'eccessiva cura, infatti basta innaffiarla ogni 4-5 giorni.

Il Gladiolo

Un fiore considerato da tutti elegante, caratterizzato da questo arancione-rosso, che riesce a svilupparsi meglio in terreni ricchi di materia organica e richiede un'ottima esposizione alla luce del Sole.

Le Gerbere

I colori decisi delle gerbere le rendono molto attraenti alla vista. Si tratta di un fiore molto simile alla margherita ma più elegante, che deve essere esposto in pieno sole e in terreni ben drati, infatti è necessario fare attenzione che non ristagni l'acqua.

Il Lillà

E' un arbusto dal fogliame verde chiaro e tondeggiante e dai fiori caratteristici per la loro forma a stealla. Già dal nome si capisce che il colore di questi fiori è il lilla, che non solo li distingue, ma li caratterizza per esprimere ogni sua sfumatura, da quello più intenso a quello più tendente al bianco.

