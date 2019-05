Erba sintetica in giardino: pro e contro, dove trovarla a Modena

L'erba sintetica è un'alternativa all'erba del giardino o del terrazzo, e questo perché ha delle caratteristiche uniche che avvantaggiano chi la scegliere.

Si vede che è finta?

La prima domanda che ci si pone parlando di erba sintetica è l'impressione che darà sia al proprietario di casa, sia agli ospiti. Infatti, si teme a volte che sembri finta. Non esiste una risposta univoca, ma il suo impatto estetico è migliore o peggiore in base alla qualità scelta.

Cosa succede quanto piove

Il prato sintetico non è un prodtto impermeabilizzabile, ma ha elevate capacità di drenaggio, infatti l'acqua, anche a seguito di forti piogge, scorrerà in breve tempo senza lasciare alcuna traccia. Tuttavia, grazie al sistema a strati il problema dell'infiltrazione si è ridotto in quanto il sottofondo è di ghiaia o sabbia, con tessuto antiradice e tappeto erboso. Il vantaggio principale che ne deriva è l'assenza di pozzanghere, che equivale a dire che il giardino sarà pulito, curato e senza fango anche nei giorni di pioggia o in seguito a nevicate abbondanti, inoltre si vedrà una riduzione della presenza di zanzare ed insetti.

Cosa mettere sotto l'erba sintetica

La scelta dei materiali da mettere sotto l'erba sintetica è molto importante ed in prevalenza si tratta di ghiaia o sabbia. Inoltre, sopra alla superficie drenante si consiglia di posare un ulteriore tessuto geotessile, che ha due principali funzioni, ovvero evitare che si possano danneggiare il monto ed impedire che la sabbia attraverso i fori del telo dell'erba sintetica. A seguito di queste procedure si è pronti per stendere l'erba sintetica sul terreno con precisione, usando una banda di giunzione.

Quanto tempo dura ?

La risposta dipende sicuramente dai fattori atmosferici e dalla frequenza di utilizzo, ma rimane chiaro che la durata sarà superiore a quella dei campi da calcio.

La manutenzioe

Essendo sintetica non servono operazioni di manutenzione quali taglio dell'erba, irrigazione o concimazione, tuttavia, è importante pulire il tappeto erboso usando acqua e sapone neutro nel caso sia necessario, e se sono presenti foglie usare o la scopia o il rastrello.

Quanto costa

Il costo medio dell'erba sintetica per mq dipende dall'altezza dell'erba, ovvero 40-55 mm di 60-80 euro a mq, 20-25 mm di 40-90 euro, 30-35 mm di 80-120 euro.

Dove acquistare erba sintetica a Modena

Viridium

Obi Modena

Val International