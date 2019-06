Illuminazione per il giardino: cosa scegliere e dove trovarlo a Modena

Le soluzioni per illuminare il proprio giardino sono numerose, e anche le variabili da considerare, a partire dal gusto estetico, al livello di "invasività" dei prodotti scelti fino al consumo che si vuole avere.

Lampade solari da giardino

Si tratta di lampe decorative con la particolare caratteristica di essere munite di un pannello solare e quindi di catturare automaticamente l'energia solare durante il giorno ed utilizzarla d isera. Altro vantaggio consiste nel fatto che possono essere utilizzate senza cablaggio, anche se conviene sempre collegarle alla corrente di casa.

Illuminazione a LED

Scegliere l'illuminazione a LED significa scegliere dispositivi che consentono un risparmio energetico del 90%. Se un tempo spesso queste lampade presentavano design più rustici, oggi colgono le esigenze estitiche della maggior parte dei consumatori, e al tempo stesso risultano ancora più efficienti rispetto al passato.

Faretti da esterno

Esteticamente molto suggestivi, i faretti da esterno sono una soluzione ideale per chi deve illuminare giardini ampi o piscine o anche utile in caso di vialetti ampi dove i prodotti precedenti forse non riescono a fare luce su tutto lo spazio a disposizione. Oggi questi faretti presentano anche la possibilità di essere a LED, anche se i consumi sono spesso più consistenti di quelli visti in precedenza.

Lampade con sensore di movimento

Altra innovazione nel settore è quella del sensore di movimento, ovvero che consentono il risparmio energetico limitando illuminazioni intense, o persino l'illuminazione in sé, durante il periodo in cui non passa nessuno.

Dove trovare lampade esterne da giardino a Modena

CDC Outliving

Comet

Vivai Piante Donzelli

Pierlux Illuminazione