Appartamenti in affitto a Modena: come trovare il più conveniente

Sempre più persone cercano un appartamento in affitto a Modena, specialmente con l'aumento degli studenti fuorisede presso l'Università modenese. Ecco alcuni consigli sui siti e piattaforme che agevolano il confronto tra le offerte

A Modena la domanda di affitto di appartamenti è in aumento e così sempre più persone cercano la soluzione più conviente, o per lo meno la più adeguata sia alle proprie esigenze, sia al proprio portafoglio. A rendere sempre più ristretta la domanda è anche l'incremento delle iscrizioni di studenti fuorisede all'Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia. Tuttavia, grazie a determninati servizi online ed offline è possibile oggi fare una comparazione dei prezzi e cercare, con un po' di pazienza, la soluzione migliore.

Siti internet nazionali più utilizzati

1. Trova Casa.it

2. Immobiliare.it

3. Idealista.it

4. Affitto.it

5. Risorse Immobiliari

6. CercaCasa.it

7. MioAffitto.it

Siti internet modenesi

1. ModenaCase.it

2. ModenaBakeka.it

3. RealCasa.it

4. AbitareModena

Servizio Agenzia Casa del Comune di Modena

Il servizio si rivolge a tutti coloro che cercano casa in affitto a un canone accessibile, ottenendo numerosi vantaggi quali:

Canone agevolato

Nuova sistemazione abitativa in caso di riconsegna anticipata dell'alloggio al proprietario

Nessuna richiesta di cauzione

Per accedere al servizio al servizio sono necessari:

Un reddito o essere titolari di pensione

Avere la residenza nel Comune di Modena

Non essere titolari di immobili a destinazione abitativa

Per chi fosse interessato è necessario rivolgersi all'Ufficio Servizi per la casa e l'Abitazione Sociale, in via Santi, 60 a Modena. Contatti: Tel. 059 2032199 o all'email agenzia.casa@comune.modena.it .