Campi in fiamme accanto alla Giardini, strada chiusa a Gaianello

In tarda mattinata si è sviluppato un incendio su alcuni campi situati in zona Gaianello, località di Pavullo, sia a monte che a valle della Statale 12 via Giardini. Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno operando con ben cinque squadre per tentare di contenere le fiamme: le operazioni sono rese molto difficoltose dal forte vento che sta spazzando l'Appennino in queste ore.

Per agevolare lo spegnimento è stato fatto intervenire anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che sta rovesciando il suo carico di acqua sul rogo.

Anche la Polizia Municipale del Frignano sul posto: via Giardini è stata chiusa al traffico poco dopo le 15 per questioni di sicurezza. Non risultano feriti. Danni invece ad una legnaia attigua ad un'abitazione, raggiunta dalle fiamme.