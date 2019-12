Incidente in Autosole, due feriti incastrati in un'auto. Grave un 45enne

Due persone sono rimaste ferite questa mattina all'alba lungo la A1 dopo un incidente tra un camion e un'auto. Sul posto son intervenuti i Vigili del fuoco e il 118, oltre alla polizia stradale. Lo scontro è avvenuto tra Modena Sud e Valsamoggia, nel territorio di San Cesario.

Coinvolti nello schianto una utilitaria e un mezzo pesante che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati. Il tratto è stato parzialmente chiuso per circa un'ora, per permettere ai soccorritori di estrarre i feriti dall'auto, rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo.

Entrambi sono stati portati in ospedale, anche grazie all'intervento dell'elisoccorso. Condizioni gravi per un 55enne, mentre la donna di 45 anni che era in auto con lui ha riportato ferite meno serie.

Il traffico è rimasto scorrevole e i disagi alla circolazione sono stati contenuti.