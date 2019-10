Cade con la mountain bike, soccorso nei boschi delle Piane

Prosegue incessante il lavoro dei tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna - Stazione Monte Cimone, che anche sono intervenuti verso le 15.30 nei boschi delle Piane di Mocogno per soccorrere un biker di 47 anni caduto lungo un sentiero durante l'attraversamento di un fosso.

L'uomo, F.P. le iniziali, di Modena, stava facendo un giro escursionistico insieme al figlio, anche lui in bici, quando dopo aver attraversato il fosso ha perso l'equilibrio cadendo all'indietro. L'incidente si è verificato praticamente nello stesso punto dove l'anno scorso è morto un motociclista.

Nell'impatto a terra l'uomo ha accusato un trauma alla caviglia sinistra (probabile frattura) che non gli consentiva in alcun modo di proseguire. I tecnici Saer dopo averlo stabilizzato su barella lo hanno recuperato con l'ausilio di corde a causa della forte pendenza e portato fuori dal bosco fino al campeggio delle Piane. Qui attendeva l'ambulanza 118 di Palagano per il trasporto all'ospedale di Baggiovara.