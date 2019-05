Case in legno: pro e contro e dove trovarle a Modena

In questi ultimi anni si è diffusa la domanda di case prefabbricate in legno, sia per la spinta green ed eco-sostenibile, sia per chi cerca una casa che si distingua dalla massa. L'argomento case in legno non è tuttavia così diffuso nel dibattito edilizio di oggi, dato che esistono, di fatto, sia vantaggi che svantaggi.

I vantaggi

1. Il primo vantaggio riguarda la loro collocazione, ovvero ovunque, infatti non richiedono particolari condizioni climatiche o tipologie di terreno;

2. Diversamente da tempo fa, oggi si sono raggiunti livelli di comfort più elevati, paragonabili a quelli delle case in mattone, e similmente avviene anche a livello di qualità e di design;

3. I tempi di costruzione sono più brevi delle case di mattone;

4. Resiste bene al fuoco, poiché il legno subisce un processo di carbonatazione per cui brucia il primo stato di tavole e non vi è il rischio di un collasso strutturale;

Gli svantaggi:

1. Il primo svantaggio deriva dal materiale stesso, ovvero che per fare la case in legno è necessario tagliare degli alberi, e ciò è possibile solo se le aziende che se ne occupano investano già da ora in spazi dove far crescere nuovi alberi;

2. Le termiti, la muffa e l'umidità sono conseguenze da non sottovalutare per le case prefabbricate in legno;

Le tecniche di costruzione

Esistono differenti tecniche di costruzione, anche se la più diffusa è quella a telaio, detta anche platform frame, che si struttura per una composizione di montanti verticali di spessore variabile posti ad interassi costanti, chiusi all'estremità da altri elementi lignie e irrigiditi da pannelli di controventatura. Tale telaio prevede l'utilizzo di materiale isolante che è completato dall'isolamento a cappotto.

In alternativa vi è l'x-lam, ovvero una tecnica più recente che consente nella creazione di un pannello multistrato che attraverso l'assemblaggio di tavole disposte a 90° si tengono insieme grazie all'uso di apposite colle.

Il costo

Il costo medio al metro quadrato di una casa in legno va dai 1.200 ai 1.500 euro.

Dove acquistarle a Modena

BiHolz

Sistem

Prefabbricati sul web

CaseDani