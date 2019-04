Disinfestazione di zanzare: le ditte a Modena

Le zanzare sono gli insetti tra i più insopportabili e per questo da tempo si trovano soluzioni, anche faidate, per risolvere il problema, come per esempio le rane, o le piante antizanzare, o delle trappole preparate in casa. Al loro posto oggi le soluzioni più professionali sono lasciate agli esperti, ovvero i disinfestatori, che hanno sicuramente più efficacia delle soluzioni casalinghe.

Quando è necessario fare la disinfestazione

Sicuramente non ha senso fare la disinfestazione in autunno ed in inverno, ma questo è ovvio, piuttosto capire il momento della primavera più opportuno è più complesso. Infatti non c'è un giorno o un mese in cui è più adeguato, ma tutto dipende dalla temperatura, ovvero se la temperatura raggiungere i 15-20° allora è più probabile che le uova di zanzara si siano schiuse. Considerando quella temperatura, il mese di marzo è probabilmente il più adeguato, tuttavia le attuali anomalie termiche potrebbero persino anticipare questo evento.

Perché è importante la disinfestazione

Oltre al fattore noia che può provocare la puntura di zanzara, con il conseguente prurito, le zanzare potrebbero essere pericolose ancher per la salute della persona, che in certi casi porterebbero persino alla morte.

Come prevenire

La prevenzione ha un ruolo fondamentale non solo perché si rende più semplice il lavoro ai disinfestatori, ma anche perché la loro efficacia si moltiplica. Ecco alcuni consigli utili per prevenire la diffusione delle zanzare nel proprio giardino o nel proprio vicinato:

Le zanzariere hanno un ruolo molto importante per la prevenzione, anche se sembra scontato dirlo, è necessario prenderne coscienza;

Accendere zampironi o candele repellenti in giardino;

l'assenza di stagni, scoli nel sottovaso, fognature o tombini aperti sicuramente ridurrà la presenza di zanzare;

Tenere pulite le grondaie che potrebbero diventare contenitori d'acqua interessanti per le zanzare;

Potare periodicamente siepi e cespugli;

Quanto costa la disinfestazione

Il costo per una disinfestazione dipende da numerosi fattori, ovvero la presenza o meno di zone umide o bagnate, ma anche se il trattamento è rivolto a uova di zanzara o ad adulti di zanzara. Tuttavia, se vogliamo un prezzo medio si può considerare quello di 30-40 euro per un giardino di circa 50 mq.

Aziende di Modena per disinfestazione delle zanzare

Disinfestazione Modena

Giardiniere Modena

Rentokil

Giardini Eden Garden