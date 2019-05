Detersivi alla spina: perché convengono e dove trovarli a Modena

L'argomento sostenibilità è oggi sempre più legato anche a quello di anti-spreco e i detersivi alla spina sono una delle soluzioni che possono portare a benefici effettivi nella propria quotidianità.

I vantaggi

Il primo vantaggio evidente è la caratteristica "pay per use", ovvero che si paga quanto si utilizzerà, infatti le dosi vengono scelte dal cliente e non dall'azienda produttrice. Questo presuppone di doversi portare con sè il contenitore da riempire ogni volta, ma ne vale la pena considerando che vi è anche un secondo vantaggio, ovvero si riesce a risparmiare fino al 40%. Si ottiene questo risparmio poiché non vi sono nè costi di marketing nè costi di distribuzione, infatti si tratta di detersivo privo di brand.

La sostenibilità

Un paragrafo a parte per i vantaggi lo merita il concetto della "sostenibilità", infatti grazie alla scelta di portare da casa il contenitore, si constribuisce positivamente sulla riduzione dei rifiuti nell'ambiente. Quei contenitori non rappresentano solo materia prime necessarie che non servono più, ma anche energia elettrica che è obbligatorio investire per produrli. L'acquisto si limita al contenuto e viene meno la necessità di un contenitore.

Dove trovarli a Modena

Tecnoagricola , via Europa 20 di Modena