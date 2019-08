Scontro fatale con un'auto, muore un motociclista 55enne a Zocca

Un motociclista di 55 anni, Pio Bellucci, ha perso la vita oggi pomeriggio lungo la Strada Provinciale 25, nel tratto compreso tra Zocca e la frazione di Monteombraro. La moto, una Honda Cbr, si è scontrata con una Opel Insigna per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine e nell'impatto il centauro ha riportato un trauma che non ha lasciato speranze al personale medico.

Oltre all'ambulanza è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, che è però rientrato alla base senza poter essere d'aiuto. Illeso invece il 50enne al volante dell'auto, un modenese che viaggiava con moglie e figli. Rilievi a cura dei Carabinieri di Montese.