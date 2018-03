Alberi malati, partono gli abbattimenti in viale Reiter e via Andreoli

Nella giornata di martedì 20 marzo partiranno due interventi coordinati dai tecnici del servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena per rimuovere alcune piante malate e instabili situate in via Andreoli e in viale Reiter.

In via Andreoli è già in corso da qualche giorno un intervento di potatura su tutte le alberature presenti. Viste le condizioni generali degli alberi, è stata effettuata un’indagine di stabilità sulla base della quale si è deciso di abbattere sei esemplari di bagolari che presentano ampie ferite non rimarginate e carie in approfondimento che ne compromettono la stabilità.

Anche in viale Reiter sono state eseguite su tutte le alberature indagini di stabilità che hanno rivelato problemi gravi per due tigli, situati nei pressi delle scuole Paoli, che quindi saranno abbattuti.

Un terzo intervento sarà effettuato in via Bottego a Cognento, sempre martedì 20 marzo, per rimuovere un pioppo alto 30 metri che, come gli altri, presenta problemi di grave instabilità.