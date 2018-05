Viale Moreali, saranno abbattuti due alberi pericolanti

Nella giornata di lunedì 7 maggio in viale Moreali, a margine della pista ciclabile, è in programma un intervento per abbattere due tigli con gravi problemi di stabilità.

Uno dei due alberi è stato colpito da un’infezione fungina molto diffusa mentre l’altro presenta un’ampia cavità nel tronco. In entrambi i casi, il legno sano residuo non è in grado di garantire la normale stabilità della pianta e rene quindi necessaria la rimozione, a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.

L’intervento, coordinato dai tecnici del servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena, viene eseguito nell’ambito di un significativo piano di controllo e analisi di stabilità, in fase di completamento, eseguito sulle alberature delle vie e dei parchi del centro storico di Modena, in particolare ai Giardini Ducali e sui viali Reiter, Moreali, Amendola e Monte Kosica.