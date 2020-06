Scopre il tradimento a accoltella l'amante al collo, dramma sfiorato a Sassuolo

La scorsa notte, intorno alle ore 2 si è consumata una lite sfociata poi nel sangue. E' accaduto in largo Collodi, a Sassuolo, dove due giovani entrambi di 25 anni si sono affrontati armati: la matrice dell'aggressione è stata di tipo sentimentale. Il fidanzato ha infatti scoperto che la ragazza aveva una relazione anche con 'amico, che ha immediatamente smesso di essere tale ed è diventato bersaglio della vendetta violenta.

Il fidanzato tradito si è portato sotto casa dell'altro e ha iniziato a danneggiare l'auto della sorella che era parcheggiata in strada. L'amante è quindi sceso in strada e ha affrontato in coetaneo. Questi però era venuto armato di coltello e lo ha colpito alla gola. Fortunatamente la lesione è stata solo superficiale e il giovane ferito è riuscito ad allontanarsi da solo e si è presentato all'ospedale di Baggiovara. Qui è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Come di prassi la notizia di una lesione con arma da taglio è stata trasmessa alle forze dell'ordine e la Polizia di Stato ha preso in mano immediatamente il caso. Dopo aver identificato i protagonisti e ricostruito la vicenda - così come riportata sopra - gli agenti hanno denunciato a piede libero l'accoltellatore per il reato di lesioni aggravate. Anche l'amante ferito è stato tuttavia deferito, in quanto era uscito di casa con un tirapugni con il quale aveva aveva cercato di colpire il rivale.