Ferisce a coltellate la moglie e cerca di togliersi la vita, tragedia a Medolla

Un dramma famigliare ha sconvolto la mattina di Medolla. All'alba di oggi, infatti, un uomo ha colpito con più coltellate la moglie, mentre entrambi si trovavano nella loro abitazione di via Brescia. La donna, Nadia Sgarbi, ha riportato ferite gravissime, tanto da essere soccorsa dai sanitari del 118 quando era ormai in fin di vita. Il marito, Pierluigi Garutti, ha poi cercato a sua volta un gesto suicida una volta resosi conto di quanto aveva fatto, probabilmente in un eccesso di ira e non in maniera premeditata.

Ora entrambi si trovano ricoverati all'Ospedale di Baggiovara. La donna è in condizioni critiche ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.

Presso la villetta della coppia sono arrivati i Carabinieri del paese, seguiti dai vertici dell'Arma della Compagnia di Carpi e dagli specialisti dei Ris per ricostruire con esattezza quanto accaduto all'interno dell'abitazione. L'abitazione è stata posta sotto sequestro. Al momento i militari non hanno rilasciato dichiarazioni di rilievo per mantenere il riserbo sulle indagini. Seguiranno aggiornamenti