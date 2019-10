Anziano accoltella la moglie alla gola, donna in fin di vita

Oggi pomeriggio a Massa Finalese, verso le ore 14 si è verificato quello che ora si configura come un tentato omicidio. La tragedia si è consumata nell'abitazione di una coppia di persone molto anziane in via Buozzi: l'uomo di 96 anni ha accoltellato alla gola la donna, 86enne e gravata da seri problemi di salute che la costringevano a letto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, avvertiti dalla collaboratrice domestica della coppia: oltre all'ambulanza è stato fatto intervenire anche l'eisoccorso da Parma che ha trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna l'anziana, che versa in condizioni disperate. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri, che si sono portati immediatamente presso l'abitazione: qui l'anziano ha minacciato di suicidarsi ed è stato bloccato dai militari.

L'uomo è poi stato trasferito in ospedale a Carpi, dove verrà tenuto in osservazione, pur in stato di fermo.

Secondo quanto riferito dai vicini di casa, la coppia - che ha due figli - era molto legata e aveva sempre convissuto in maniera serena. L'86enne era malata da ormai dieci anni e negli ultimi quattro era stata costretta a letto. Per questo motivo la bandante, la donna rumena che ha dato l'allarme, viveva stabilmente con loro. Prende corpo l'ipotesi avanzata proprio da una vicina: "E' un gesto di disperazione, non ce la faceva più a vedere sua moglie così".