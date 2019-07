Ubriaco accoltella una persona al parco Novi Sad e ferisce un poliziotto

Completamente fuori di sè per l'abuso di alcole - e forse sotto l'effetto di droghe - ha estratto un coltello dalla tasca e dopo una breve lite ha ferito un passante. E' accaduto sabato intorno alle ore 13 al parco Novi Sad. Protagonista della vicenda un 32enne tunisino, irregolare e con una lunghissima lista di precedenti per vari reati. Un testimone ha notato la scena e ha chiesto l'intervento della Polizia, che ha raggiunto il luogo indicato in pochi istanti con due pattuglie della Volante.

Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava insieme alla compagna e alla figlia e tra lui e l'aggressore sarebbero volate offese a seguito di alcuni apprezzamenti mossi dal nordafricano alla donna. Una volta impugnato il coltello a serramanico, il 32enne avrebbe cercato di ferire il rivale al petto, riuscendo poi a procurargli un taglio ad una gamba - per fortuna superficiale - prima di allontanarsi in compagnia di un amico.

Grazie alla descrizioni fornita dal testimone i poliziotti hanno rintracciato in pochi istanti il tunisino, palesemente alterato, che per resistere agli agenti li ha aggrediti. Un poliziotto è stato colpito riportando una ferita poi medicata al Pronto Soccorso, ma alla fine lui e i colleghi hanno avuto la meglio e il magrebino è stato caricato in auto.

Completamente fuori di sè, l'arrestato ha picchiato violentemente e ripetutamente contro i vetri dell'auto di servizio e ha proseguito con atti di autolesionismo anche nella cella della questura, fino a che non è collassato ed è stato soccorso a sua volta dal 118. Una volta tornato in sè ha appreso di essere stato arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.