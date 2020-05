Via Emilia, giovane accoltellato in pieno centro storico

Alle 17.30 circa, in piena via Emilia Centro, uno straniero è stato accoltellato da un aggressore che si è allontanato subito dopo. E' accaduto davanti alla farmacia, nel tratto compreso tra via Scudari e Piazzetta delle Ova. La vittima, un cittadino tunisino, si è accasciato accanto alle rastrelliere portabici.

I passanti hanno dato l'allarme, richiamando l'attenzione di una pattuglia dei Carabinieri che transitava in quel momento. Sul posto è intervenuto poi il 118 con ambulanza e automedica: il ferito è stato occorso e trasferito all'ospedale di Baggiovara.

La ferita riportata - non particolarmente grave - è stata suturata e il 26enne è stato dimesso con auna prognosi di 7 giorni. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto.