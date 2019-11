Accoltella la coinquilina, arrestata mentre sta per salire sul treno per fuggire

Questa mattina poco dopo le ore 9.30 si è consumata una lite degenerata in aperta violenza all'interno di un appartamento gestito dal Comune di Modena presso il Residence Costellazioni. Protagoniste due donne nigeriane, seguite da anni nell'ambito del progetto "emergenza freddo" dedicato alle persone sole e in difficoltà.

Le due straniere hanno discusso animatamente pare per motivi piuttosto banali legati alla convivenza. Ad un certo punto una delle due, una 49enne, si è portata in cucina e ha afferrato un grosso coltello, con il quale ha colpito la coinquilina 40enne dopo averla immobilizzata sul letto.

La vittima ha riportato ferite alle braccia, probabilmente nel tentativo di difendersi, ed è riuscita a divincolarsi e a fuggire dall'appartamento. Nella fuga è però stata colpita da un'ulteriore coltellata alla nuca ed è rimasta a terra. Sul posto si sono portati i sanitari e il medico del 118, che hanno prestato le prime cure alla straniera, che è poi stata trasferita al Policlinico e sottoposta ad intervento chirurgico. Non si conoscono ancora le sue condizioni.

Il caso è stato gestito dalla Polizia di Stato, che ha inviato in via delle Costellazioni la Squadra Volante, che ha constata come l'accoltellatrice fosse intanto fuggita di casa. Le ricerche condotte in tempo reale su tutta la città hanno però permesso agli agenti di individuare la fuggitiva. La nigeriana è stata raggiunta presso la stazione dei treni e bloccata nell'atrio prima che potesse salire a bordo di un convoglio. Nella borsa aveva ancora il coltello usato per l'aggressione: attualmente si trova in Questura in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.