Lite fra stranieri al bar, 38enne accoltellato e aggressore denunciato

La scorsa notte si è verificato un episodio violento presso un bar di Camposanto, dove una discussione è degenerata il lite e poi in un'aggressione all'arma bianca. Protagonisti della contesa sono stati due cittadini tunisini: un 30enne ha infatti estratto un coltello che aveva con sè e ha colpito un connazionale di 38 anni, provocandogli tre ferite sia alla parte alta del corpo che ad una gamba. Subito è partito l'allarme al 118 e alle forze dell'ordine, mentre l'aggressore si è allontanato a bordo della propria auto.

I sanitari si sono presi cura della vittima, che è stata trasferita all'ospedale di Baggiovara in condizioni non critiche. I tagli non hanno fortunatamente interessato organi vitali e la prognosi finale è stata di 20 giorni.

Nel frattempo i Carabinieri si sono messi sulle tracce dell'accoltellatore: il nordafricano è stato identificato e i militari si sono mossi verso la sua abitazione di San Prospero, riuscendo ad intercettarlo. Il 30enne è risultato anche positivo all'alcoltest, motivo per cui oltre alla denuncia per lesioni personali p stato anche multato e si è visto sequestrare l'auto e ritirare la patente.