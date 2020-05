Accoltellamento al parco, caccia all'uomo a Finale Emilia

Questa mattina un uomo è stato accoltellato mentre si trovava in un parco, a Finale Emilia. La vittima sarebbe stata aggredita - pare in maniera pianificata - da una persona che indossava una mascherina e che poi è fuggita: è accaduto all'interno del parco che affaccia su via Stefano da Carpi, dalla quale si accede con un passaggio pedonale all'area verde, che ha poi molti altri percorsi di uscita.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e poi caricato a bordo dell'eliambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto si sono portati i Carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di rintracciare l'aggressore. Seguiranno aggiornamenti