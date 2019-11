Accoltellato in casa a Sassuolo dopo una lite, grave un 27enne

Ieri nel tardo pomeriggio un appartamento di via Mazzini, a Sassuolo, si è consumata una lite fra coinquilini, terminata con un accoltellamento. La vittima, un 27enne italiano, è stato colpito con un coltello da cucina da parte di un carino di 53 anni, con il quale condivideva l'abitazione. I due hanno avuto un diverbio molto acceso per questioni molto banali di convivenza, pare legate all'uso del bagno.

Lo straniero, fuori di sé, ha afferrato un coltello e ha colpito il giovane all'addome, causandogli una profonda ferita. Il 118 è intervenuto immediatamente dopo che il terzo coinquilino, incolpevole spettatore, ha dato l'allarme. Il 27enne è quindi stato trasferito all'ospedale di Baggiovara e sottoposto ad intervento chirurgico. Attualmente si trova in Terapia Intensiva, ancora in prognosi riservata.

I poliziotti del Commissariato di Sassuolo hanno qui di raggiunto l'appartamento e individuato l'aggressore, che si trovava in casa. L'uomo ha confessato quanto accaduto e ha consegnato l'Arma del delitto, che nel frattempo aveva già lavato e riposto in un cassetto. Per lui è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio.