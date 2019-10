Lite e aggressione accanto all'Autostazione, ferito un giovane

Questa mattina intorno alle ore 12 un giovane di origine nordafricana è stato colpito al termine di una lite con un reggiolino da bicicletta - non con un coltello, come riportato in prima battuta - accanto alle banchine della stazione delle autocorriere di Modena. E' accaduto sul marciapiede di via Fabriani, accanto al bar che affaccia sull'autostazione. L'aggressore si è allontanato di corsa e con lui anche due persone che hanno partecipato alla disputa.

Il ferito è stato soccorso dal 118 ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi, tanto che è salito in ambulanza autonomamente per poi essere accompagnato al Pronto Soccorso per accertamenti. Sul posto sono confluite tre pattuglie della Volante, che hanno interrogato i presenti e avviato le indagini. Seguiranno aggiornamenti