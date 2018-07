Sicurezza cittadina, la Polizia Municipale "arruola" anche la vigilanza privata

Da domani, mercoledì 1 agosto, anche le Guardie Particolari Giurate pattuglieranno nelle ore notturne i parchi cittadini, le adiacenze delle stazioni, gli edifici pubblici e le piazze del centro cittadino. E’ stato firmato venerdì scorso, dal Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo Valeria Meloncelli e dal responsabile di System Sicurezza srl, il “Disciplinare per lo svolgimento delle prestazioni di vigilanza diurna e notturna sul territorio comunale” nell’ambito del progetto “Sistema di sicurezza integrato” dell’Amministrazione comunale.

“Polizia di Stato e Carabinieri – afferma il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni – sono quotidianamente impegnati nel garantire la sicurezza alla nostra città ed a loro va il nostro ringraziamento per un eccellente lavoro portato avanti tra innumerevoli difficoltà. Compito dell’Amministrazione Comunale è supportare il loro lavoro con la Polizia Municipale e con ogni mezzo a disposizione: in quest’ottica vanno la riqualificazione del parcheggio Unicredit, dotato di telecamere di sorveglianza, ma anche le telecamere poste ai varchi d’accesso della città o i servizi notturni della nostra Polizia Municipale; ma anche la convenzione che stiamo ultimando con Ferrovie dello Stato e che dovrebbe portare alla presa in carico da parte dell’Amministrazione comunale delle aree relative alle stazioni cittadine che andremo a riqualificare e ad illuminare maggiormente. La convenzione fatta con System Sicurezza, società del Gruppo System, va proprio in questa direzione: un supporto alle attività delle Forze dell’Ordine sfruttando le possibilità offerte dal protocollo Mille Occhi sulla Città siglato con la Prefettura ed al quale il nostro Comune ha aderito nel novembre scorso”.

L’istituto di vigilanza System Sicurezza svolgerà funzioni ausiliarie, a supporto delle attività di polizia locale: la sua attività è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella garantita dalla polizia locale. La prestazione consiste nel pattugliamento e piantonamento dinamico del territorio e di tutte le aree di interesse pubblico, oltre a servizi ispettivi in orari notturni presso sedi di uffici comunali.

Le Guardie Particolari Giurate incaricate di Pubblico Servizio, effettueranno un’azione di controllo del patrimonio pubblico o destinato ad uso pubblico, delle piazze, delle aree verdi e delle strutture d’arredo urbano. Il servizio prevede un pattugliamento per 4 ore giornaliere per 6 giorni la settimana ed il pattugliamento notturno tutti i giorni dell’anno, fino al prossimo 30 giugno e sarà svolto sotto il controllo ed il coordinamento del Comandante della Polizia Municipale che istituirà un tavolo tecnico di pianificazione e di verifica con riunioni periodiche.