Sassuolo, il parco diventa teatro di addestramento delle unità cinofile

L'Associazione CRS Mera onlus svolgerà domani, sabato 24 marzo, un addestramento della durata di due ore e trenta circa, dalle 20,30 alle 23 circa,al parco Vistarino. CRS Mera Onlus ha come scopo associativo l'addestramento unità cinofile da ricerca e soccorso in superficie, cinque dei "binomi" associati hanno già conseguito il brevetto operativo rilasciato dalla regione Emilia Romagna e sono attive come unità cinofile di ANC ed Avap.

L’addestramento di domani è finalizzato sia alla formazione sul territorio nel quale vengono chiamate ad operare delle unità cinofile, sia alla preparazione dell'esame regionale che i binomi in formazione dovranno svolgere ad Aprile. La conoscenza capillare del territorio, insieme alla individuazione di location sempre differenti, sono importantissime al fine di formare soccorritori efficaci.

Appositi cartelli e segnaletica sarà ben visibile ai quattro accessi del parco che sarà, comunque, fruibile normalmente per la cittadinanza con la sola esclusione della porzione oggetto di esercitazione che sarà debitamente segnalata