Precipita un ultraleggero, pilota trasportato in ospedale

Oggi intorno alle 15.30 un velivolo ultraleggero è stato costretto ad un atterraggio di fortuna. L'aereo era diretto all'aeroporto di Sassuolo, ma per ragioni ancora da chiarire è atterrato alcune centinaia di metri prima del campo di volo. Il velivolo ha infatti toccato il suolo proprio in corrispondenza della piccola collina che sovrasta il sottopassaggio di via Ancora, a poca distanza dal ponte della Pedemontana sul Secchia.

L'atterraggio d'emergenza è parzialmente riuscito, tanto che il pilota è uscito in modo autonomo dall'abitacolo dell'aereo, il cui muso è andato distrutto. L'uomo è stato soccorso da Vigili del Fuoco e personale del 118, per poi essere trasferito con l'eliambulanza all'Ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni fisiche non sarebbero particolarmente preoccupanti.