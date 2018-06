Elezioni Comunali 2018, l'affluenza al voto nei 4 comuni modenesi

Positivo il primo dato circa l'affluenza alle urne nei quattro comuni modenesi in cui oggi, 10 giugno, si svolgono le elezioni per il sindaco e il rinnovo del consiglio comunale: Serramazzoni, Camposanto, Polinago e Guiglia. Il primo rilevamento delle ore 12 ha fatto segnare il 20,28% di presenze ai seggi, in aumento rispetto allo stesso periodo della tornata amministrativa di cinque anni fa (19,03%).

Nello specifico: Camposanto 20,09%, Polinago 26,26%, Serramazzoni 19,38%. Unico dato in controtendenza quello di Guiglia, Ferma al 19,74%, alcuni punti sotto l'ultima elezione del 2014.

Il prossimo rilevamento statistico è fissatoper le ore 19, poi sarà la volta di quello definitivo alle ore 23.