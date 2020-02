Aggredisce i carabinieri e danneggia l'ufficio della caserma, arrestata

Ieri sera intorno alle ore 20 una donna di 37 anni, marocchina ma residente da tempo nel pavullese, si è recato presso la caserma del capoluogo del Frignano per chiedere informazioni. Le richieste vertevano su una procedura di sfratto a suo carico, che si era conclusa un anno fa. La marocchina era già nota alle forze dell'ordine, dal momento che era più volte stata denunciata dai suoi ex condomini di una palazzina Acer per condotte moleste.

Solo poche ore prima era stata scarcerata dopo nove mesi di recluzione per quei reati. Un tema molto delicato, duenque, che ha fatto scattare la signora come una furia quando ha ricevuto risposte che evidentemente non la soddisfacevano.

La straniera ha dato in escandescenza e si è scagliata contro i carabinieri presenti, minacciandoli e danneggiando anche l'ufficio: a farne le spese una porta e una parete della stanza.

I militari sono intervenuti per bloccarla, ma l'operazione è stata non semplice, dato che la 37enne ha opposto forte resistenza. Dopo essere stata immobilizzata, la signora è ststa dichiarata in arresto per i reati di esistenza pubblico ufficiale lesioni personali e danneggiamento aggravati. Trascorsa la notte in cella, è stata poi processata per direttissima questa mattina. Due militari sono rimasti lievemente contusi.