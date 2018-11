Litiga con la madre e la fa cadere dalle scale, donna in manette a Sassuolo

Già da due anni erano noti i suoi comportamenti aggressivi e violenti nei confronti dei famigliari, dettati da cattivi rapporti interpersonali. Una cittadina di 38 anni era infatti stata già colpita da una misura del divieto di avvicinamento alla casa dei genitori, che tuttavia ieri sera ha deciso di disattendere. La donna si è presentata presso l'abitazione in cui vive l'anziana madre e anche in questa circostanza è nato un acceso litigio, che si è protratto per tutta la notte, fino a quando intorno alle ore 4 - durante uno scatto d'ira - la 38enne ha spintonato la madre.

la 73enne è così caduta dalle scale, riportando la frattura di una gamba e una prognosi di 30 giorni. Mentre i sanitari hanno soccorso la malcapitata, i Carabinieri sono intervenuti per bloccare la figlia, che è stata tratta in arresto e portata in caserma dai militari del Nucleo Radiomobile. Ora dovrà rispondere di lesioni personali e della violazione della disposizione del Tribunale circa l'avvicnamento.