Cane scappa e aggredisce due persone lungo le scale condominiali, due feriti a Vignola

Intorno alle 18.30 in un condominio di via Pellegrini, nel centro di Vignola, si è verificata l'aggressione da parte di un cane a due persone che si trovavano sulle scale condominiali. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che sono intervenuti sul posto insieme al 118, l'animale sarebbe riuscito ad eludere la sorveglianza dei padroni e a scappare dall'appartamento, imboccando così le scale.

Il pitbull si è quindi avventato sui malcapitati, i quali hanno riportato alcune lesioni e sono stati portati al Pronto Soccorso di Baggiovara per essere medicati. Nulla di troppo grave, per fortuna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cane verrà sottoposto a sequestro, ma al momento non sembra ci siano responsabilità della proprietaria. I carabinieri di Vignola stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità colpose o dolose. Verosimilmente il cane ha reagito in amniera per lui "naturale" ad una situazione per lui percepita come un pericolo.