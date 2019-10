Castelfranco Emilia, 72enne aggredito con un coltello in piazza

Ieri sera intorno alle 20 si è verificata un'aggressione, dai contorni ancora non del tutto definiti, in piazza Bergamini a Castelfranco Emilia. Il 72enne castelfranchese Gino Maccaferri sarebbe stato colpito con un coltello ed avrebbe riportato ferite al volto e ad una mano, pare ad opera di una persona ubriaca, per futili motivi. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso di Modena per ricevere le cure del caso e non si trova in pericolo di vita.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri. Maccaferri è conosciuto a Castelfranco per la propria attività politica - alle scorse elezioni era candidato nella lista di Modesto Amicucci (cdx) - ma il fatto violento non sarebbe collegato al suo impegno civico, quanto piuttosto frutto di una casualità. Seguiranno aggiornamenti